В США удивились возможностям российской военной авиации

По его мнению, одним из ключевых преимуществ самолета является способность использовать ракету Р-37М, которая наиболее эффективна в рамках СВО. Благодаря ней Су-57 может наносить урон воздушным целям, расположенным на дистанции в два раза большей, чем его китайские аналоги и американские аналоги.