В США удивились возможностям российской военной авиации
Отечественный истребитель пятого поколения Су-57 в огневой мощи значительно выделяется среди своих аналогов. Об этом сообщило издание Military Watch.
По его мнению, одним из ключевых преимуществ самолета является способность использовать ракету Р-37М, которая наиболее эффективна в рамках СВО. Благодаря ней Су-57 может наносить урон воздушным целям, расположенным на дистанции в два раза большей, чем его китайские аналоги и американские аналоги.
— Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, — подчеркнуло издание.
Еще одно лидирующее качество российского истребителя заключается в высокой дальности и разнообразии ракет «воздух-земля». Более того, Су-57 — это единственный самолет пятого поколения, участвующий в реальных воздушных боях.
В конце сентября стало известно, что Воздушно-космические силы России получили очередную партию пятого поколения истребителей Су-57.