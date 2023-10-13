Мобилизация: последние новости на сегодня 13 октября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 октября 2023, в материале «Рамблера».
Газовые льготы предоставят участникам СВО и инвалидам
Глава государства Владимир Путин предложил расширить категории россиян, которым положены льготы при подключении газа к домам, сообщает «Дейта.ру».
По словам президента, в перечень необходимо добавить участников специальной военной операции, их родных, граждан с первой группой инвалидности и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Таким людям должны будут предоставить льготы на газовое оборудование и его установку.
Государства в рамках субсидии может выделить 100 тысяч рублей на одно домохозяйство. В эту сумму входят работы, которые нужно провести на земельном участке, покупка нужного оборудования.
Из Иркутска в зону СВО приехал грузовик с гуманитарным грузом
Из Иркутской области в зону проведения специальной военной операции прибыл грузовой автомобиль «Урал» с гуманитарной помощью, сообщает runews24.ru.
Он оборудован инструментами, масксетями, газовыми печками, бензогенератором, мотопомпой, рацией, продуктовыми наборами, средствами личной гигиены.
Средства на приобретение и оснащение машины организовал иркутянин с позывным «Егерь». На его призыв откликнулись десятки граждан и организаций.
Грузовая машина улетела до Ростова на борту грузового самолета, а оттуда своим ходом добралась до передовой.
Пермские власти разработали новую меру поддержки бизнеса, который помогает СВО
В Пермском крае разработана новая мера поддержки бизнеса, сообщает «Ура.ру».
Речь идет о льготной программе микрофинансирования для предпринимателей, помогающих армии России в рамках проведения специальной военной операции. Проект называется «Zа наших». Он реализуется при поддержке регионального министерства экономического развития и агентства по развитию малого и среднего предпринимательства края.
Под 1% годовых можно получить от 50 тысяч до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев на развитие бизнеса и другие цели. В программе могут участвовать даже те, кто только начинает свое дело, а также самозанятые.