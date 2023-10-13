Спецоперация на Украине 13 октября: последние новости на сегодняя

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 октября 2023 года.

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке

Армия Украины выпустила десять снарядов калибра 155 мм, который используют страны НАТО, по районам Донецка и Горловки, сообщает RT.

Огонь вёлся со стороны населённых пунктов Дзержинск и Галицыновка.

За прошедшие сутки противник выпустил по ДНР 80 снарядов.

На двух украинских аэродромах: российские военные уничтожили склады авиационных средств поражения ВСУ

Российские военные ликвидировали склады авиационных средств поражения Украины, сообщает RT.

Это произошло на аэродромах Миргород и Днепр. В Херсонской области и ДНР также были уничтожены четыре склада боеприпасов противника и станция РЭБ. Кроме того, в Одесской и Николаевской областях войска России разбомбили склад военной техники и ангар с десантными катерами Вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны РФ перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и уничтожено 39 беспилотников.

Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» ЗВО уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчет российского самоходного миномета «Тюльпан» выдвинулся на огневую позицию для прикрытия действий войск на переднем крае на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны России.

Разведка дала координаты цели, операторы беспилотников обозначили минометчикам безопасный маршрут, а система противоракетной обороны прикрыла от обстрелов РСЗО и ударных дронов противника.

Точным беглым огнем дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понес значительные потери.