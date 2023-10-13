Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, сообщает HRW

Израильская армия при обстреле Ливана и сектора Газы применяла боеприпасы с белым фосфором, которые запрещенные международными конвенциями, сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch .

Она сослалась на проверенные видеозаписи и показания очевидцев. Как оказалось, Израиль использовал такие боеприпасы в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября. Как указывают правозащитники, применение белого фосфора в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права, согласно которому стороны в конфликте должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать ранения и гибели мирных жителей.