В Курской области сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курской области, жителям рекомендуется не приближаться к сбитым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) из-за угрозы их самоподрыва. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним", - написал он.
Старовойт добавил, что о найденных БПЛА можно сообщить по телефону 112.