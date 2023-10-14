В Курской области сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курской области, жителям рекомендуется не приближаться к сбитым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) из-за угрозы их самоподрыва. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.