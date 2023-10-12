На Украине хотят привлечь пчел для сбора денег на разминирование территорий

К разминированию на Украине хотят привлечь пчел. Министерство иностранных дел Украины объявило о запуске проекта "Мед минных полей". В его рамках будут собираться средства на разминирование Украины. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой пресс-службу МИД Украины.

В украинском дипломатическом ведомстве поясняют, что беспилотники будут засевать заминированные сельскохозяйственные поля специальной смесью медоносных трав. После этого "нектар будут собирать пчелы, которым не страшны мины".

Очевидно, настоящая цель этого трудно представляемого для реализации проекта заключается в том, что впоследствии, как поясняют его разработчики, украинские дипломаты будут брать мед минных полей с собой на встречи и на международные мероприятия.

Они будут обязаны "дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире, привлекая внимание международной общественности к теме заминированности Украины, и собирая средства на решение этой проблемы".