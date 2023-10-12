Великобритания отправит два военных корабля в Средиземноморье
Власти Соединенного Королевства намереваются направить два военных корабля в восточную часть Средиземного моря в знак поддержки Израиля. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, в регион будут направлены суда вспомогательного флота: RFA Argus, способный нести как транспортные, так и ударные вертолеты, а также большой десантный корабль RFA Lyme Bay.
Кроме того, летчики королевства будут заниматься разведкой и наблюдением. Разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint и патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon будут осуществлять вылеты с расположенной на Кипре военной базы Акротири.
Напомним, что 7 октября между Израилем и палестинским движением ХАМАС вспыхнул военный конфликт. В ходе боевых действий стороны понесли большие потери в живой силе и технике.
Россия, Турция и ряд других держав призвали к скорейшему завершению конфликта. США и их союзники объявили о полной поддержке Тель-Авива, дипломатической, военной и финансовой.