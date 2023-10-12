Великобритания отправит два военных корабля в Средиземноморье

Власти Соединенного Королевства намереваются направить два военных корабля в восточную часть Средиземного моря в знак поддержки Израиля. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

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По данным газеты, в регион будут направлены суда вспомогательного флота: RFA Argus, способный нести как транспортные, так и ударные вертолеты, а также большой десантный корабль RFA Lyme Bay.

Кроме того, летчики королевства будут заниматься разведкой и наблюдением. Разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint и патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon будут осуществлять вылеты с расположенной на Кипре военной базы Акротири.

Напомним, что 7 октября между Израилем и палестинским движением ХАМАС вспыхнул военный конфликт. В ходе боевых действий стороны понесли большие потери в живой силе и технике.