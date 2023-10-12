ЦАХАЛ признал ошибочным запуск ракеты ЗРК Patriot на севере страны

Расчет ЗРК Patriot в четверг, 12 октября, осуществил запуск ракеты по ложной цели. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

На севере страны специалисты комплекса обнаружили на локаторах цель. После этого они запустили ракету-перехватчик, уточнили в пресс-службе.

В ЦАХАЛ пояснили, что ракете не удалось уничтожить цель. Расследование показало, что объект не был вражеским самолетом или беспилотником. Таким образом, уточнили в ведомстве, запуск оказался ошибочным.

Напомним, что в настоящее время небо Израиля защищают комплексы ПВО Patriot, «Железный купол» и «Праща Давида». Они способны отразить атаки ракет, беспилотников, самолетов.