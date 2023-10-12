ВВС Израиля сбросили 6 тыс. бомб на объекты ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил представитель израильских Вооруженных сил.

«На сегодняшний день на сектор Газа было сброшено около 6000 бомб весом 4000 тонн», — говорится в сообщении.

В этот день десятки истребителей, боевых вертолетов и самолетов израильской армии атаковали ряд целей ХАМАС по всему сектору Газа, нанесли удары по пункту бригады «Рафиах» в южном секторе Газы, по центральным районам северного сектора, которые, по утверждению командования израильской армии, «служили площадками для сбора террористов ХАМАС»

В результате был ликвидирован один из командиров ХАМАС и группа активистов, которые вели деятельность против Израиля, добавили в ЦАХАЛ.

По данным представителя Армии обороны Израиля, атаковано более 3600 объектов ХАМАС и ликвидированы «сотни террористов».