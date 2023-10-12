Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в ряды ВС РФ приняли более 357 человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«По данным министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек», — заявил он.

Медведев также добавил, что в это число входят как те, кто прибывает в запасе, так и контрактники с добровольцами. По его словам, темпы набора контрактников можно назвать «неплохими» и он надеется, что они сохранятся в будущем.