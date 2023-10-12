В Пентагоне заявили, что НАТО не будет втягиваться в бои на Украине
Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается втягиваться в военные действия на Украине, но планирует и далее поддерживать нынешние власти в Киеве. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередной плановой встречи глав военных ведомств стран - участниц НАТО министр обороны США Ллойд Остин.
"Позвольте мне ясно сказать: НАТО является оборонительным альянсом", - сказал шеф Пентагона, добавив, что НАТО не будет втянута в конфликт. "Однако мы будем поддерживать право Украины на самооборону", - подчеркнул Остин.