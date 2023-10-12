С начала 2023 года более 357 тысяч человек приняли в Вооруженные силы (ВС) России . Такое число раскрыл зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев , соответствующий пост опубликован в его Telegram.

«По данным Минобороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек», — сказал политик.

По его словам, в это число входят те, кто прибыл из войск запаса и заключил контракт, а также пришедшие в ВС России добровольцы.