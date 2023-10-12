В генштабе Израиля оценили действия военных во время атаки ХАМАС

Глава генштаба Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не смог справиться со своими обязанностями по защите страны в субботу во время атаки ХАМАС. Его слова приводит радио Galei Tzahal.

«Армия обороны Израиля несет ответственность за безопасность страны и ее граждан. Однако в субботу [7 октября] мы не смогли выполнить своих обязательств, и мы выясним, почему это произошло...», — заявил он.

Халеви также предостерег «Хезболлу» и ее сторонников от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».