Израильские военные распространили листовки об эвакуации в городе Бейт-Лахия в секторе Газа

«Операции террористической организации ХАМАС побуждают ЦАХАЛ действовать против нее в районах вашего проживания. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома», — говорится в листовке.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля будет использовать город «для своих операций» и «не заинтересована в причинении вреда» жителям, а тот, кто окажется рядом с боевиками ХАМАСА или их объектами, подвергнет себя опасности.