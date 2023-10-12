Израильские военные распространили листовки об эвакуации в городе Бейт-Лахия в секторе Газа

ЦАХАЛ распространил в Бейт-Лахии листовки с предупреждением об эвакуации
Вооруженные силы Израиля распространили в городе Бейт-Лахия в секторе Газа листовки с предупреждением о необходимости эвакуироваться, сообщает The Jerusalem Post.
«Операции террористической организации ХАМАС побуждают ЦАХАЛ действовать против нее в районах вашего проживания. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома», — говорится в листовке.
Также сообщается, что Армия обороны Израиля будет использовать город «для своих операций» и «не заинтересована в причинении вреда» жителям, а тот, кто окажется рядом с боевиками ХАМАСА или их объектами, подвергнет себя опасности.
12 октября военное крыло ХАМАС — бригады Аль-Кассама — обстреляли ракетами военную базу «Раим» в Израиле.
В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по командным центрам элитных сил ХАМАС «Нухба».
Накануне Армия Израиля ударила по отделениям банков, используемых ХАМАС.