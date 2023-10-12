В «Калашникове» рассказали о совершенствовании «Ланцета»

«Потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит какое-то противодействие, и мы должны вносить другое решение, это постоянная работа над совершенствованием. Мы это постоянно делаем», — сказал Лушников в ходе первого Всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии».