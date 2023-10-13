Названы особенности используемых ХАМАС ракет

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) используют неуправляемые ракеты для обстрелов территории Израиля. Особенности боеприпаса назвал военный эксперт Алексей Борзенко в беседе с News.ru.

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«У ХАМАС есть самодельные ракеты "Кассам". Дешевенькие ракеты со взрывчаткой, неуправляемые, без блока наведения, по системе "на кого бог пошлет"», — сказал он.

Также эксперт отметил, что у ХАМАС нет авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), поэтому ответить на удары по сектору Газа могут только тяжелыми пулеметами, которые используют как зенитные орудия.

Ранее в октябре военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не справилась с ракетными обстрелами со стороны ХАМАС из-за перегруженности. Он подчеркнул, что в системе используют дорогостоящие противоракеты.