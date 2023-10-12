В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по Сдероту

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что днем выпустили 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля, сообщает ТАСС. Мэр города Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей.

Сегодня днем бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетный удар по Сдероту, выпустив 50 ракет, — говорится в заявлении ХАМАС.

9 октября военное крыло ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны сработала сирена. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также отдал приказ о полной блокаде палестинского анклава. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.