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В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по Сдероту

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что днем выпустили 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля, сообщает ТАСС. Мэр города Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей.

В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по Сдероту
© globallookpress.com

Сегодня днем бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетный удар по Сдероту, выпустив 50 ракет, — говорится в заявлении ХАМАС.

9 октября военное крыло ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны сработала сирена. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также отдал приказ о полной блокаде палестинского анклава. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

11 октября ЦАХАЛ нанес удар по дому командующего военного крыла палестинской организации ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа. В результате погибли его ближайшие родственники. О судьбе самого командующего информации нет. В Израиле Ад-Дейф считается одним из главных террористов, при этом палестинцы называют его легендарным борцом за свободу.