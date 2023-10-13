Рогов: ВСУ проводят перегруппировку на ореховском направлении

"На ореховском направлении <…> сейчас проходит перегруппировка [украинских войск] явно с целью дальнейших активных действий, - сказал собеседник агентства. - У ВСУ была попытка провести ротацию в посадках на участке между Работиным и Новопрокоповкой. Но эту попытку пресекла наша артиллерия. Были уничтожены и живая сила противника, и техника, включая пикапы и бронетехнику. Одну боевую машину пехоты удалось даже затрофеить".