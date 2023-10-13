Рогов: ВСУ проводят перегруппировку на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на ореховском направлении в Запорожской области в целях дальнейшей активизации действий. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На ореховском направлении <…> сейчас проходит перегруппировка [украинских войск] явно с целью дальнейших активных действий, - сказал собеседник агентства. - У ВСУ была попытка провести ротацию в посадках на участке между Работиным и Новопрокоповкой. Но эту попытку пресекла наша артиллерия. Были уничтожены и живая сила противника, и техника, включая пикапы и бронетехнику. Одну боевую машину пехоты удалось даже затрофеить".
Рогов добавил, что в захваченной БМП были обнаружены пулеметы и гранатометы шведского и американского производства.
Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.