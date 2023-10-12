Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, их работа приостановлена. Об этом со ссылкой на данные сирийской газеты Al-Watan пишет РИА Новости.

«Израиль совершил агрессию в отношении аэропортов Дамаска и Алеппо. По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя», - пишет газета.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа.