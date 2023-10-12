Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал военных эвакуировать жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.

«Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города», — говорится в публикации.

Всего в Сдероте проживает более 27 тысяч человек. Ранее СМИ сообщали, что семь выпущенных из Газы ракет попали по городу — там пострадали пять человек.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. ЦАХАЛ начал военную операцию против сектора Газа.