Мэр израильского Сдерота призвал военных эвакуировать жителей
Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал военных эвакуировать жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.
«Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города», — говорится в публикации.
Всего в Сдероте проживает более 27 тысяч человек. Ранее СМИ сообщали, что семь выпущенных из Газы ракет попали по городу — там пострадали пять человек.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. ЦАХАЛ начал военную операцию против сектора Газа.
На утро 12 октября число погибших с начала конфликта палестинцев превысило 1,2 тысячи, ранения получили свыше 5,7 тысяч. В Израиле число погибших достигло 1,3 тысячи человек, порядка 3,3 тысяч получили ранения.