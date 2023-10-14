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Haaretz: ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела пропавших израильтян

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проведения военной операции обнаружила на территории сектора Газа тела пропавших израильтян.

СМИ: ЦАХАЛ обнаружил в секторе Газа тела пропавших израильтян
© RT на русском

Об этом информирует издание Haaretz.

«Пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС освободило из плена женщину с двумя детьми.

До этого телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что Турция ведёт переговоры с представителями ХАМАС об освобождении заложников.