В США рассказали о таинственных системах ПВО для Украины

США поставят Украине таинственные системы противовоздушной обороны (ПВО), способные применять ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. Об этом пишет обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

Автор американского издания отмечает, что не пока широкой общественности не сообщалось, из чего конкретно будут состоять системы ПВО, способные применять AIM-9M Sidewinder.

Обозреватель напоминает, что между 1960-и и 1990-и годами армия США использовала систему ПВО Chaparral с AIM-9M Sidewinder, состоящую из четырехзарядной пусковой установки, смонтированной на бронетранспортере или грузовом прицепе.

По данным автора, в настоящее время подобная система имеется у ограниченного числа сторон, в частности у Тайваня. В публикации допускается, что Украина может получить модернизированную версию Chaparral или конструкцию с новой пусковой установкой для AIM-9M Sidewinder.