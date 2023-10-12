СМИ: в секторе Газа погиб один из главарей «Исламского джихада»

В ходе израильских обстрелов сектора Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом со ссылкой на данные телеканала Al Jazeera пишет ТАСС.

По сведениям, полученным телеканалом, Шехаб погиб вместе с семьей в результате удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа.

При этом дополнительные подробности не приводятся.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные районы, взяли в заложники мирных жителей и военных. После этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Израилем была начата военная операция против сектора Газа.

В ООН предупредили, что Газа сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом, особенно после того, как 12 октября остановилась работа единственной действующей там электростанции. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявлял, что в секторе Газа уничтожены более 1000 домов, около 560 сильно повреждены.