ВСУ разрушили мост между Ясиноватой и Горловкой

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили мост между городами Ясноватой и Горловкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что кроме разрушения моста, под обстрел кассетными боеприпасами попала школа в поселке Красный Партизан. Пострадавших в результате обстрела нет.