В ВСУ отметили «чудеса» усовершенствования российских «Ланцетов»

Российские военные проявляют «чудеса» в усовершенствовании беспилотника-камикадзе «Ланцет». Об этом заявила представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, пишет РБК.

«Что касается их дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования», - рассказала Гуменюк в эфире украинского телеканала «Эспресо».

Среди «чудес» она назвала увеличение возможности полета дронов с 40 до 60–70 км.

Ранее американская газета The Washington Post, сославшись на аналитиков и украинских военных, рассказала о том, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» и управляемые авиабомбы стали одной из главных проблем контрнаступления ВСУ.