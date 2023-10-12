Война в Израиле: последние новости на сегодня, 12 октября

Конфликт между группировкой ХАМАС и Израилем продолжается уже шестой день. Число погибших с обеих сторон продолжает расти, в регион прибыл представитель Госдепа США. Главные события палестино-израильской войны — в подборке «Рамблера».

Потери и повреждения

На утро 12 октября число погибших с начала конфликта палестинцев превысило 1,2 тысячи человек, ранения получили свыше 5,7 тысяч. Об этом сообщил Минздрав Палестины в Telegram-канале.

Согласно сводке ведомства, в секторе Газа 1203 убитых и 5 763 раненых. Еще 29 человек погибли и около 180 пострадали при столкновении с израильтянами на Западном берегу реки Иордан.

Число погибших в Израиле достигло 1,3 тысячи человек, сообщали в РИА Новости со ссылкой на государственную радиостанцию Kan. Порядка 3,3 тысяч получили ранения. 28 из них находятся в критическом состоянии, еще 350 — в тяжелом.

Число жертв среди израильских военных достигло до 220. Около 100 человек, в том числе высокопоставленные офицеры, удерживаются в плену.

Посольство РФ сообщало, что подтверждена гибель четырех россиян, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга заявлял, что в секторе Газа уничтожены более 1000 домов, около 560 сильно повреждены. Еще 12630 повреждены в меньшей степени, сообщало РИА Новости.

Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

По информации агентства, после встреч с израильскими властями госсекретарь США проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. Также Блинкен в пятницу должен увидеться с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В дальнейшем он должен посетить ряд стран Ближнего Востока.

Блокада сектора Газа будет продолжаться

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — заявил он.

Кац добавил, что «пусть никто не учит морали» Тель-Авив.

Россияне хотят эвакуироваться из сектора Газа

Число изъявивших желание покинуть сектор Газа превысило 550 — из них около 400 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Она уточнила, что в российском списке также есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины. Процесс подготовки к эвакуационным мероприятиям из сектора Газа «находится в проработке» диппредставительства.

Полиция задержала участников демонстрации в Вене

Австрийская полиция задержала свыше 300 участников пропалестинской демонстрации в Вене, которая была запрещена из-за угроз столкновений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба полиции столицы Австрии.

Собрание было запланировано на вечер среды, 11 октября, на площади Штефансплацц. Целью полиции было предотвратить слияние двух митингов и срыв памятной церемонии на Бальхаусплац.

Всего полиция установила 304 нарушителя. Одного привлекли к уголовной ответственности, еще 292 в рамках Закона о собраниях, еще 11 за другие административные нарушения.

Израиль запросил у Германии боеприпасы для кораблей

Израиль на фоне атак ХАМАС запросил у Германии поставку боеприпасов для своих кораблей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.