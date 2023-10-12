В Израиле сообщили о проникновении тысяч бойцов ХАМАС из сектора Газа

«В субботу в семь утра ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», - подчеркнул Галант.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.