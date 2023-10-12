На Украине сообщили о получении от Испании боеприпасов и ЗРК Hawk

11 октября исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о предстоящей поставке на Украину партий артиллерийских боеприпасов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, по ее словам, "шесть новых зенитных ракетных установок [Hawk для Киева] будут интегрированы в батарею США". Со следующего месяца в Испании начнется обучение украинских операторов и специалистов по техническому обслуживанию Hawk, отметила Роблес. Более 2 тыс. военных ВСУ уже прошли обучение в Испании, в целом планируется обучение 4 тыс. человек.