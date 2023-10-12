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Армия Израиля получала от разведки сигналы о готовящейся атаке ХАМАС

Израильские военные получали от разведки сигналы о возможной атаке палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщил изданию Times of Israel представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. При этом он уточнил, что никаких точных сведений не поступало.

Армия Израиля получала от разведки сигналы о готовящейся атаке ХАМАС
© globallookpress.com

Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки, — пояснил Хагари.

Он добавил, что Армия обороны Израиля намерена провести расследование всех обстоятельств атаки ХАМАС. По данным израильских СМИ, высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения в ночь на 7 октября и «договорились продолжить обсуждение утром».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбы и армия Израиля оказались неподготовленными к нападению ХАМАС. По его словам, виновны в этом власти страны и лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Трамп также выразил уверенность в том, что конфликта между Израилем и Палестиной не случилось, если бы он находился на посту президента США. Он добавил, что в этом случае также удалось бы избежать кризисной ситуации на Украине и других мировых проблем.