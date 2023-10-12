Армия Израиля получала от разведки сигналы о готовящейся атаке ХАМАС
Израильские военные получали от разведки сигналы о возможной атаке палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщил изданию Times of Israel представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. При этом он уточнил, что никаких точных сведений не поступало.
Никаких значительных предупреждений не было. Сигналы, которые появились за несколько часов до атаки, могли быть основаны на различных признаках от разведки, — пояснил Хагари.
Он добавил, что Армия обороны Израиля намерена провести расследование всех обстоятельств атаки ХАМАС. По данным израильских СМИ, высокопоставленные офицеры разведки обсуждали эти предупреждения в ночь на 7 октября и «договорились продолжить обсуждение утром».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбы и армия Израиля оказались неподготовленными к нападению ХАМАС. По его словам, виновны в этом власти страны и лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Трамп также выразил уверенность в том, что конфликта между Израилем и Палестиной не случилось, если бы он находился на посту президента США. Он добавил, что в этом случае также удалось бы избежать кризисной ситуации на Украине и других мировых проблем.