ЦАХАЛ ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС
Подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу. Об этом сообщает сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.
В ночь на четверг, 12 октября, израильские военные нанесли удары по элитному подразделению «Нухба», которое является частью ХАМАС, а также по командным центрам, где планировалось нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа 7 октября.
«Кроме того, самолеты ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС», — заявили в ЦАХАЛ.
В пресс-службе добавили, что дом высокопоставленного члена группировки использовался как склад для оружия, которое применяли действующие на воде члены ХАМАС.
Напомним, что 10 октября ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал министра экономики ХАМАС в секторе Газа Джаваду Абу Шамалу, а также высокопоставленного члена Политбюро ХАМАС Закарию Абу Маамру. Первый координировал финансирование действий группировки внутри и за пределами сектора Газа, а второй был руководителем управления по внутренним связям.