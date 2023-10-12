ЦАХАЛ ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу. Об этом сообщает сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

В ночь на четверг, 12 октября, израильские военные нанесли удары по элитному подразделению «Нухба», которое является частью ХАМАС, а также по командным центрам, где планировалось нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа 7 октября.

«Кроме того, самолеты ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС», — заявили в ЦАХАЛ.

В пресс-службе добавили, что дом высокопоставленного члена группировки использовался как склад для оружия, которое применяли действующие на воде члены ХАМАС.