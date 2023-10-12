Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские силы «выбились из графика». Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Ранее Буданов заявил, что у Киева был шанс на завершение конфликта в 2023 году, но по «объективным и субъективным причинам» воплотить его в жизнь не удалось.

Глава украинской разведки заявил, что не может назвать эти причины, так как большинство из них составляют государственную тайну.

«Со временем все станет ясно», - сказал Буданов.

Также он не согласился с утверждением, что ВСУ отстают от графика ведения боевых действий.

«Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», - заявил Буданов.

Корреспондент «Украинской правды» спросил, означает ли это, что «все пошло кувырком».

«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего - мы выбились из графика - пусть каждый сделает свой вывод», - ответил глава разведки.

Буданов добавил, что до середины 2024 года в Киеве не ожидают проблем с военной помощью со стороны США и ЕС, а дальше могут возникнуть трудности, особенно в случае, если война Израиля и ХАМАС затянется.