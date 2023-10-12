Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Самолеты ВВС Армия обороны Израиля нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамале, который отвечал за военно-морские силы террористов ХАМАС. Его дом использовался как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для террора против Израиля", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале военных.