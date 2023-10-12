Мобилизация: последние новости на сегодня 12 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 октября 2023, в материале «Рамблера».

Путин предложил выдавать субсидий бойцам СВО на оборудование для газификации

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Президент России Владимир Путин выступил на заседании Российской энергетической недели, где предложил подключить к социальной газификации участников специальной военной операции на Украине, а также инвалидов. Об этом пишет «Газета.ру».

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку», — сказал он и добавил, что к этой категории граждан следует добавить российских военнослужащих, участвующих в боях на Украине, членов их семей, а также инвалидов.

Он также заметил, что попытки стран Запада изолировать Россию полностью провалились.

В ДНР намерены ввести льготы на ипотеку многодетным участникам СВО

Дополнительные льготы для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, планируют ввести власти ДНР. С их помощью местные жители смогут компенсировать определенный процент от стоимости жилья в ипотеке за каждого последующего ребенка после третьего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

Он рассказал, что это делается для создания благоприятных условий для солдат. Пушилин подчеркнул, что военных после фронта нужно подтолкнуть к созданию семьи и сделать так, чтобы все остались в выгоде.

«Создает семью: трое детей - 50% ипотеки оплачивает государство, четверо детей - 75%, пять детей - 100% ипотеки компенсирует государство», — привел пример он.

В Ленобласти участникам СВО начнут раздавать землю с 1 июня

С 1 июня на территории Ленинградской области начнется реализация закона о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, которые проявили себя в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что с первого месяца им будут выделять сертификат на участок от 6 до 12