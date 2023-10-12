В результате ночного авиаудара ЦАХАЛа погиб 51 палестинец

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, управляемого ХАМАС, за последние несколько часов в результате ночных авиаударов Израиля по сектору Газа 51 палестинец был убит и 281 ранен.

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В секторе Газа стремительно разворачивается острый гуманитарный кризис. Число погибших в результате израильских ударов анклава по состоянию на утро четверга достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи человек. Единственная электростанция прекратила работу в среду из-за того, что у нее закончилось топливо, сообщает CNN.