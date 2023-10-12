МО: бойцы "Востока" улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

Российские войска улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов , передает "Интерфакс". Как рассказал Чехов, положение бойцов группировки улучшено в районах Новомихайловки и Червоного, где в ходе боев украинские войска понесли потери в живой силе.

По его словам, военные РФ заняли один опорный пункт, вскрыли и уничтожили две разведгруппы ВСУ северо-западнее Шевченко, а также сорвали три попытки ротации подразделений украинских войск в районах Новомихайловки и Старомайорского. Он также сообщил об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также буксируемой гаубицы М777 в Катериновке, гаубицы "Мста-Б" в Новодаровке, САУ "Гвоздика" и буксируемой гаубицы FH70 в Темировке.