NYT: ХАМАС хочет заманить израильских солдат в ловушку в секторе Газа

Экс-помощник руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Дэвид Харден уверен, что ХАМАС верит в победу над Израилем в войне на истощение. Для этого, отмечает эксперт, они хотят заманить израильских солдат в ловушку, заставив их увязнуть в секторе Газа.

«Через четыре дня после нападения ХАМАС Израиль, похоже, готов отдать приказ о полномасштабном наземном вторжении в сектор Газа… Прежде чем идти дальше, Израиль должен учитывать, что он, возможно, попадает в ловушку», - написал Харден в статье для газеты The New York Times.

Эксперт добавил, что ХАМАС знал, что Израиль ответит на их нападение наземным вторжением. И, несмотря на израильскую блокаду и круглосуточное наблюдение, ХАМАС якобы закупил большое число ракет, а заодно подготовил своих бойцов.

«Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала "Хезболла" в Южном Ливане с 1985 по 2000 год… ХАМАС, несомненно, верит, что сможет победить израильтян на своей территории в войне на истощение», - уточнил Дэвид Харден.