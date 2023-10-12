Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Противовоздушная оборона РФ сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 11 октября примерно в 23.50 по московскому времени.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, два человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали.