В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

© Gleb Garanich / Reuters

Он добавил, что уточняется информация о разрушениях в одном из районов на окраине города. По его словам, на данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.