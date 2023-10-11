ВКС России получат новый комплекс РЭБ

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленный на вертолете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Новый комплекс пополнит авиационный парк ВКС в ближайшее время. Система проходит испытания, в том числе в боевых условиях. В ходе тестов новинка показала себя с лучшей стороны.

Собеседники издания уточнили, что комплекс способен эффективно бороться с системами противовоздушной обороны и беспилотными летательными аппаратами, а также подавлять системы связи и управления. Характеристики нового комплекса РЭБ пока не разглашаются.

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что новая разработка является «более современной реинкарнацией» комплекса РЭБ «Рычаг».

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве писали, что новые комплексы РЭБ РБ-109А «Былина», которые повысят эффективность применения средств радиоэлектронной борьбы, начнут поступать в Вооруженные силы России в 2025 году.