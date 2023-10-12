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Стало известно число захваченных ХАМАС заложников из Израиля

Радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках не менее 150 человек, похищенных в Израиле. Об этом сообщает Takvim.

Стало известно число захваченных ХАМАС заложников из Израиля
© Lenta.ru

Как сообщает издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение начать переговорный процесс по возврату удерживаемых лиц. По оценкам, среди заложников, захваченных ХАМАС, есть граждане Израиля, Китая, Таиланда, Германии, США и Непала.

Сообщается, что после указания Эрдогана по проведению переговоров ХАМАС освободил израильтянку и ее ребенка.

Ранее стало известно, что Эрдоган провел переговоры с представителями ХАМАС. По данным источников, стороны обсудили вопрос освобождения удерживаемых группировкой заложников в Анкаре.

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