Стало известно число захваченных ХАМАС заложников из Израиля

Радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках не менее 150 человек, похищенных в Израиле. Об этом сообщает Takvim.

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Как сообщает издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение начать переговорный процесс по возврату удерживаемых лиц. По оценкам, среди заложников, захваченных ХАМАС, есть граждане Израиля, Китая, Таиланда, Германии, США и Непала.

Сообщается, что после указания Эрдогана по проведению переговоров ХАМАС освободил израильтянку и ее ребенка.