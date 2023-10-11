США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

США отправили Израилю противоракеты для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби .

«Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для „Железного купола“. Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля », — заявил Кирби в ходе брифинга.

Он также отметил, что ожидают дополнительные поставки в Израиль, которые ожидаются в ближайшие дни.

Ранее США отправили авианосец для участие в конфликте между Израилем и Палестиной. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американской стороне не имеет смысла принимать участие в этой войне, так как их действия только усугубляют ситуацию.