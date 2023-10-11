Politico: Пентагон опасается атак на свои войска на Ближнем Востоке
Пентагон опасается новых нападения на свои подразделения на Ближнем Востоке из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Politico.
«Чиновники Минобороны США особенно обеспокоены тем, что проиранские группы в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться нестабильностью в регионе, чтобы атаковать американские или партнерские силы, действующие в этих двух странах, как они делали в прошлом», — говорится в тексте.
По словам представителя американской военной операции по противодействию ИГИЛ* в Сирии и Ираке Джеффри Кармайкла, ВС США на Ближнем Востоке «знают о злодеях, которые могут попытаться извлечь выгоду из конфликтов и нестабильности в регионе» и готовы противостоять им.
В Politico отметили, что на данный момент в Сирии находится около 900 американских военных, а в Ираке — около 2,5 тысяч.
*запрещенная в РФ террористическая группировка