Politico: Пентагон опасается атак на свои войска на Ближнем Востоке

«Чиновники Минобороны США особенно обеспокоены тем, что проиранские группы в Ираке и Сирии или иранские силы в Персидском заливе могут воспользоваться нестабильностью в регионе, чтобы атаковать американские или партнерские силы, действующие в этих двух странах, как они делали в прошлом», — говорится в тексте.