Зеленский заявил о просьбы Украина у партнеров системы ПВО "в аренду" на зиму

"У нас такая мультисистема - к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы - потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах. Таким образом, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встрече в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте.