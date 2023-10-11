ООН заявила, что в секторе Газа уничтожено более тысячи домов
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с момента обострения палестинско-израильского конфликта в секторе Газа было уничтожено более тысячи домов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что ещё около 560 домов были серьёзно повреждены.
«Более 1000 единиц жилья в Газе уничтожены и около 560 сильно повреждены и стали непригодными для жилья. Еще 12630 повреждены в меньшей степени», — заявил Дюжаррик.
Напомним, что обострение палестинско-израильского конфликта произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. В свою очередь, власти Израиля объявили о начале ответной операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
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