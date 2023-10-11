ООН заявила, что в секторе Газа уничтожено более тысячи домов

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с момента обострения палестинско-израильского конфликта в секторе Газа было уничтожено более тысячи домов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что ещё около 560 домов были серьёзно повреждены.

«Более 1000 единиц жилья в Газе уничтожены и около 560 сильно повреждены и стали непригодными для жилья. Еще 12630 повреждены в меньшей степени», — заявил Дюжаррик.