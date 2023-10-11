Израиль подвергся атаке БПЛА с территории Ливана

Армия Израиля сообщает об атаке БПЛА с территории Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Jadeed.

Отмечается, что со стороны Ливана было выпущено от 15 до 20 беспилотников. Информация о жертвах и возможных разрушениях пока не поступала.

При этом пресс-служба армии Израиля ранее сообщила о возможном вторжении в воздушное пространство с территории Ливана. «Получено сообщение о возможном проникновении из Ливана в воздушное пространство. Подробности последуют», — сказано в сообщении израильской армии.

Кроме того, власти Израиля призвали жителей северной части страны укрыться в безопасных помещениях.

«После крупномасштабной атаки жители населенных пунктов Бейт-Шеан, Цфат и Тверия должны войти в укрытия и оставаться там до дальнейших уведомлений», — сказано в сообщении Командования тыла.

В связи с этим власти США объявили о проведении эвакуации американского посольства в Бейруте. Помимо этого, Вашингтон рекомендует гражданам США незамедлительно покинуть территорию Ливана. https://t.me/mk_ru/44035