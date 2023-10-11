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В Израиле произошел «инцидент» у ядерного центра

У ядерного центра в израильском городе Димона произошёл «инцидент». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Jerusalem Post.

В Израиле произошел «инцидент» у ядерного центра
© globallookpress.com

Уточняется, что инцидент произошел поблизости от центра ядерных исследований в Димоне, который оснащён ядерным реактором. Каких либо деталей произошедшего на данный момент не поступало.

«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», — сообщает издание.

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