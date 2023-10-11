В Израиле произошел «инцидент» у ядерного центра
У ядерного центра в израильском городе Димона произошёл «инцидент». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Jerusalem Post.
Уточняется, что инцидент произошел поблизости от центра ядерных исследований в Димоне, который оснащён ядерным реактором. Каких либо деталей произошедшего на данный момент не поступало.
«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», — сообщает издание.
7 октября палестинское движение ХАМАС объявило начало операции против Израиля «Потоп Аль-Аксы». В свою очередь, власти Израиля объявили о начале ответной операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
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