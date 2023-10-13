Минздрав Газы: система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса

Представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших от израильских ударов по анклаву. Об этом сообщает Al Mayadeen. По его словам, медицинская помощь в больницах Газы могут прекратить оказывать.

Кудра утверждает, что отделения интенсивной терапии больше не могут принимать новых пациентов, а рост числа раненых превышает возможности действующих операционных залов. До этого глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что против Израиля могут быть открыты другие фронты. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.