Командир «Ахмата»: израильские военные покидают Украину

«Мы с вами должны понимать, что в течение одного-двух-трех дней это все не проявится, но мы в принципе из анализа событий знаем, что очень большое количество израильских бойцов, спецслужб, вооруженных сил находились на территории Украины <…>И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — ответил он на вопрос влияет ли каким-либо образом палестино-израильский конфликт на ситуацию на фронте спецоперации.