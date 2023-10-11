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Командир «Ахмата» Алаудинов: израильские военные и инструкторы покидают Украину

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что израильские военные и инструкторы, участвующие в боевых действиях на территории Украины, возвращаются на родину.

Командир «Ахмата»: израильские военные покидают Украину
© Телеграм-канал «РИА Новости»

«Мы с вами должны понимать, что в течение одного-двух-трех дней это все не проявится, но мы в принципе из анализа событий знаем, что очень большое количество израильских бойцов, спецслужб, вооруженных сил находились на территории Украины <…>И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — ответил он на вопрос влияет ли каким-либо образом палестино-израильский конфликт на ситуацию на фронте спецоперации.

По словам Алаудинова, некоторые из израильских бойцов находились в качестве инструкторов или непосредственно состояли в отрядах специального назначения.

Он уверен, что это обстоятельство может повлиять на моральный дух украинской армии. Так же он полагает, что теперь оснащение Украиной вооружениями со стороны США и Запада уйдет на второстепенный план.

До этого Алаудинов предрек победу России в СВО в 2024 году.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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