Египет займется договоренностями о судьбе заложников ХАМАС
Египет возьмет на себя переговоры с движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых его бойцами иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на Al Arabiya.
«Египет займется договоренностями по судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством», — говорится в тексте.
Кроме того, по данным Al Arabiya, Каир получил от палестинского движения «обещание не применять насилие к иностранным заложникам и пленным с двойным гражданством».
Напомним, что 7 октября ХАМАС нанес масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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