Египет займется договоренностями о судьбе заложников ХАМАС

Египет возьмет на себя переговоры с движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых его бойцами иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Об этом сообщает ТАСС

со ссылкой на Al Arabiya.

«Египет займется договоренностями по судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством», — говорится в тексте.

Кроме того, по данным Al Arabiya, Каир получил от палестинского движения «обещание не применять насилие к иностранным заложникам и пленным с двойным гражданством».