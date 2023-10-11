ХАМАС отвергло обвинения в массовом убийстве детей

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло обвинения в массовом убийстве и обезглавливании детей, а также нападения на мирных жителей. Об этом сообщает Al-Araby.

© lenta.ru

«Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — заявили в движении.

Группировка обвинила СМИ в намерении скрыть преступления Израиля в секторе Газа. ХАМАС также указало, что планировало операцию только против израильской армии и системы безопасности страны.

Ранее сообщалось, что израильские военные якобы обнаружили останки обезглавленных младенцев в израильском кибуце Кфар-Аза, но не представили никаких фото- или видео доказательств. Сама корреспондентка анала i24 Николь Зедек при этом заявила, что «поверила военным на слово».

Позднее телеканал опубликовал видео с заместителем командира 71-го отряда десантников ЦАХАЛ Давиди Бен Зионом, который и рассказал о «сотнях убитых мирных жителей, среди которых были младенцы и дети».

Также Израильская служба спасения Zaka сообщила, что на месте проведения фестиваля транс-музыки Nature Party в Израиле было обнаружено по меньшей мере 260 тел, и есть опасения, что общее число погибших может возрасти.

Десантники ХАМАС высадились рядом с местом проведения фестиваля около 6:30 утра в субботу, 7 октября. Организаторы и охрана фестиваля предупредили гостей о максимальном уровне тревоги и призвали всех эвакуироваться.